Украинский военкор: Мы не в состоянии остановить наступление России

Анатолий Лапин.  
13.06.2024 12:22
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российская армия постоянно продавливает ВСУ и заставляет их отступать. Остановить этот процесс и стабилизировать ситуацию ВСУ не могут.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военкор и главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия постоянно продавливает ВСУ и заставляет их отступать. Остановить этот процесс и стабилизировать...

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«На самом деле, ситуация с удержанием точек на карте усложняет действия на всем фронте. Нам приходится отходить, хотя вроде бы ситуация стабильна, но враг продолжает продвижение и остановить его надежно на каких-то рубежах мы не можем.

Русские накапливаются и продавливают, продавливают, продавливают. По 100 метров, по 200, но продавливают. С большими потерями, но продавливают. Но потери несем и мы, и этот размен для нас невыгоден. Что-то, очевидно, надо менять», – заявил Бутусов.

 

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