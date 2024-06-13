Украинский военкор: Мы не в состоянии остановить наступление России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская армия постоянно продавливает ВСУ и заставляет их отступать. Остановить этот процесс и стабилизировать ситуацию ВСУ не могут.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военкор и главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«На самом деле, ситуация с удержанием точек на карте усложняет действия на всем фронте. Нам приходится отходить, хотя вроде бы ситуация стабильна, но враг продолжает продвижение и остановить его надежно на каких-то рубежах мы не можем. Русские накапливаются и продавливают, продавливают, продавливают. По 100 метров, по 200, но продавливают. С большими потерями, но продавливают. Но потери несем и мы, и этот размен для нас невыгоден. Что-то, очевидно, надо менять», – заявил Бутусов.