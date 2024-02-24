Украинский военкор причитает: Угледар под угрозой окружения. Приближаемся к катастрофе

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Для украинских вооруженных формирований угрожающая ситуация складывается на самых разных направлениях.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью, опубликованном киевским изданием «Новое время», заявил военкор антироссийского пропагандистского телеканала «1+1» Андрей Цаплиенко.

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«Угроза есть везде. Она есть не только на Харьковщине, а и на юге, в Запорожье, сейчас Работино под давлением, которое мы освободили и в которое, кстати, оккупанты уже попытались зайти. Угроза есть везде, в частности на Марьинском направлении. Вы знаете, что оккупанты захватили населенный пункт Победа. Условно населенный пункт, потому что там ничего не было, точка на карте. Я так понимаю, есть угроза окружения Угледара, она снова появилась. Угроз много», – сказал Цаплиенко.

По его словам, у ВСУ «куча проблем, которые сошлись в одну точку для русских как идеальный шторм».

«Ключевая проблема — это отсутствие вооружения, снарядов, нужных для нас. Но это не только одна проблема. Когда мы говорим о четырех снарядах для пушки в сутки против 50, которые выпускает одна российская пушка (это то, что я видел собственными глазами), — это критическая проблема. А еще критическая проблема со средствами ПВО, которыми мы должны сбивать российскую авиацию», – жалуется военкор.

Он считает, что война будет долгой и впереди еще много ситуаций, которые характеризуются как приближение к катастрофе.

«Мы еще много раз будем приближаться к катастрофе, если нам по капле будут давать необходимое вооружение. В этом случае мы все должны понимать, что воевать будет большинство населения. Нет «суперменов», которые прилетят и решат проблемы победы для Украины», – резюмировал Цаплиенко.