Украинский военкор: «Работы по строительству линий обороны так и не начались»

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Потеря Бахмута (Артёмовска) и Соледара ничему не научила украинское руководство. Вопрос строительства линий обороны ни на шаг не сдвинулся с мёртвой точки.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил украинский военкор и главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Враг уже показал, как это делается, какие ещё вам нужны стандарты? Посмотрите, какие оборонные сооружения прорывает наша армия на южном направлении! Вот это стандарт. Это роют государственные российские строительные компании, они нарыли большое количество линий обороны, они её усиливают. Так нужно делать. А вместо того, чтобы показать этот план, которого нет, выдаётся распоряжение, как мы видим, ставка верховного главнокомандования до сих пор не утвердила проведение таких фортификационных сооружений. Первого декабря этого года Зеленский действительно отдал распоряжение построить фортификационные сооружения, но до сих пор непонятен план, как это будут делать, где это будут делать, что это будет. И эти работы фактически не начаты», – заявил Бутусов.

Он раскритиковал ответ на соответствующий вопрос на пресс-конференции президента Украины Зеленского, что строительство линий обороны – это задача областных администраций.

«Нам нужны фортификационные сооружения и оборудование позиций вокруг всей линии границы. То есть 800 километров фронта – должно быть несколько линий обороны и должна быть вся граница окопана. Есть это сейчас? Вот, враг захватил Марьинку, к сожалению, сейчас атакует Авдеевку, а есть у нас вторая линия обороны на этих направлениях? Вырыта у нас оборона вокруг Покровска (Красноармейск – ред.), Курахово? К сожалению, нет, Так же, как не были вырыты нормальные оборонные сооружения вокруг Бахмута и Соледара. Был год времени даже после начала полномасштабного вторжения. Мы видим, что никаких выводов не делается, никакого планирования по фортификации нет, и президент просто так снял с себя ответственность и сказал: спрашиваем у областных администраций. А где они возьмут технику, ресурсы, деньги, людей, какие планы, какой их масштаб, как будет привлекаться армия, кто будет проектировать эти сооружения? Так не делается. В начале 22-го года что делали администрации? Где-то рвы вырыли, где-то какие-то капониры, поставили блокпосты на дорогах. Но это абсолютно не системная современная линия обороны, которая должна защищать от дронов, от поражения высокоточным оружием, которая должна быть замаскирована, иметь достаточно серьёзную защиту для укрытия личного состава от артиллерии. Удивительная ситуация. Такие решения показывают, что, к сожалению, у нас пока что с оборонными сооружениями и фортификацией порядка не будет», – возмущался пропагандист.