Украинский военкор: Сумам приготовиться. Путин знает, что хочет

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Президент РФ Владимир Путин якобы хочет захватить как можно больше территорий на Севере Украины, чтобы потом ими торговаться с Киевом.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил военкор антироссийского пропагандистского телеканала «1+1» Андрей Цаплиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Опасность того, что они такие же [как на Харьковщине] действия могут попробовать повторить на Сумщине, например, сохраняется. Потому что задача русских сейчас – это растянуть украинские войска, вынудить украинцев перебросить наиболее боеспособные подразделения на север к угрожающим точкам напряжения, которые они создают, и действовать на Донбассе, выполнить задание, которое ставит Путин – максимально захватить территории на Донбассе. И потом, возможно в ходе каких-то переговоров, на которые, вероятно, рассчитывает Путин, торговаться территориями, отдавать нам захваченные территории на севере Украины в обмен на какие-то наши украинские уступки», – предположил Цаплиенко.