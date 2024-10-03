Украинский военкор: Зеленский отказался приказать отступать из Угледара и обрёк солдат на гибель

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Украина понесла значительные потери из-за упертости президента Владимира Зеленского, который не отдавал вовремя приказ на вывод войск из Угледара. Об этом в своем видеоблоге заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бутусов уверяет, что выводить гарнизон ВСУ нужно было намного раньше, пока он не был окружен.

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«Поскольку уже 24 сентября была под огневой контроль взята единственная трасса на Угледар, то уже с того времени вывезти погибших там было практически невозможно, очень проблематично. Потому, конечно, там потери. Я не думаю, что они такие большие, как утверждает враг, но потери там есть, и это потери значительные, безусловно. Количество потерь в ближайшее время я сообщу – мы будем собирать эту информацию. Замалчивать это невозможно – мы должны понимать, какая цена этого удержания до последнего Угледара в безнадежных условиях, какая цель отказа давать вовремя приказ на отход. Вот этого пиар-отказа, этой страусиной политики, когда для того, чтобы не делать себе приказы, которые будут иметь не очень удачный для рейтинга «Слуг народа» эффект, Владимир Зеленский сознательно тормозит правильные, необходимые тактические решения на войне, и из-за этой безответственности Зеленского гибнут люди, как погибли, к сожалению, при отходе из Угледара», – заявил Бутусов.