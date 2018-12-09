09.12.2018, Киев,   Галина Шершнева
 
Вооруженные силы, Крым, Провокации, Россия, Украина, Церковь
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Украинский военно-морской позор в Киеве обрастает самыми нелепыми версиями

Российские пограничники спровоцировали захват украинских плавсредств в Керченском проливе, чтобы сорвать получение Украиной церковной автокефалии (томоса). Такую версию всерьез обсуждают политики в Киеве.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-спикер МИД Украины Василий Филипчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не вижу тут спецоперации с нашей стороны, однако могу увидеть некоторые признаки спецоперации со стороны России. Многие считают, что причиной был томос. Лично я в эту версию не верю, но многие из высокопоставленных политиков так считают. Мол, нужен был повод позвонить Эрдогану и сказать: смотри, какие они неуправляемые и не прогнозируемые. Подумай, прежде чем принимать решение по томосу. А мы все знаем влияние турецкого руководства на Варфоломея. В этом я какую-то логику вижу. Но тогда спецоперация не удалась», – сказал Филипчук.

Впрочем, он не видит логики и в действиях командования ВМС Украины.

«Никто так и не ответил украинцам, для чего была нужна эта операция. Какая была польза от этих трех кораблей в наших портах в конце осени, когда через несколько недель Азовское море замерзнет? В чем был замысел отправить украинских моряков в такое опасное путешествие? И почему, если мы подвергаем наших моряков опасности, нет плана Б, нет сопровождения – авиационного и других кораблей?» – сказал Филипчук.

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