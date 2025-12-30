Украинский военный аналитик: рано или поздно ВС РФ выйдут на широкий оперативный простор

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

С каждым годом ситуация на фронте для Украины неумолимо ухудшается.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил украинский военный аналитик и волонтер Тарас Чмут, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Разница 2023 и 2024 годов по утраченным к отвоеванным территориям со стороны Украины составила минус 110 квадратных километров не в нашу пользу. То есть мы за год, где-то теряя, где-то возвращаясь, вышли на минус 110 километров. А если сравнивать 2025-й год с 2024-м, то разница составляет минус 1700 квадратных километров. Тенденция такова, что мы, даже пытаясь наступать и контратаковать, все равно больше теряем. Это означает, что Россия быстрее и качественнее адаптируется к этой войне», – сказал Чмут.

По его словам на длинной дистанции Украина имеет «не очень оптимистичный сценарий».

Он добавил, что иногда ВСУ удаются контрнаступательные операции, но в целом «вся стратегическая инициатива находится в руках русских».

«Глобально русские понимают, что, увеличивая количество горячих мест на фронте, они ставят нас на растяжку, когда мы не имеем стратегических резервов – и заходим в ситуацию, где вынуждены постоянно реагировать на их попытки наступательных действий. Рано или поздно они где-то найдут слабый участок фронта, который смогут прорвать и выйти на оперативное пространство», – предупреждает эксперт.

Он подчеркнул, что с каждым годом увеличивается количество участков фронта, на которых русские пробуют осуществлять активные наступательные действия.