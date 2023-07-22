Украинский военный аналитик: Русские ставят ВСУ на шпагат

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На востоке сейчас сосредоточены наиболее боеспособные подразделения российской армии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Газете по-украински» заявил украинский военный аналитик Иван Ступак.

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«Россия затянула на восток – Марьинка, Авдеевка, Лиман – одни из самых боеспособных подразделений. Они их перетаскивали с юга. Русским надо наступать – потому что это медийно для них важно. А во-вторых, они хотят сделать для украинской армии «шпагат». Поэтому начинают двигаться на востоке. Хотят создать паническую реакцию нашего Генштаба, видимость, что русские повсюду. Чтобы мы свои резервы – а это больше того, что есть на фронте, – бросили в бой. Чтобы мы остались без людей и должны были сесть за стол переговоров. Мы на это не купились, и ВСУ продолжают беспощадно ковырять «стену» на юге, преодолевать минные поля», – сказал эксперт.

Он признал, что российские системы РЭБ создают серьезные проблемы для ВСУ, поскольку «это то, что мешает связи и гасит наши дроны».

«Вручную фактически наши саперы разминируют территории, чтобы могла пройти наша тяжелая техника. Применяют специальную технику. ВСУ продолжают двигаться на юге. Если все продолжится так, как есть, и русские на найдут дополнительную технику или людей, то через 10 – 14 дней можем услышать про хороший результат. Которого в этом году еще не было. Здесь много «но», но военные работают», – добавил аналитик.

По его словам, ВС РФ «смогли очень качественно зацементироваться на юге».

«Разрыли траншеи, минные поля – в глубину 15-20 километров могут быть. Русские забрали часть войск с юга и потянули на восток. Там сейчас около ста тысяч российских военных, 800 танков и около полутора тысяч бронированной техники. На юге – в разы меньше», – резюмировал Ступак.