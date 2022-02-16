Украинский военный дипломат порадовался за военную мощь «братской страны»

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Новости Украины

Военный атташе Украины в Белоруссии Александр Балюта посетил в качестве наблюдателя российско-белорусские учения «Союзная решимость-2022» и пообщался с журналистами.

Об этом ранее по телефону договорились министры обороны Украины и Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Связаться с белорусским военным ведомством украинскую сторону заставила необходимость сбить в обществе панику вокруг «неминуемого вторжения», которую раздули западные политики и СМИ.

«Огромное спасибо белорусскому министру. Есть понимание, есть перспективы. Есть надежда снять казус и идти нормально братскими странами. Как сказал господин Лукашенко, будем ездить друг к другу на тракторах», – заявил Балюта.

Он заявил, что Украина не видит угрозы от Белоруссии, «но есть другие».

«Не беспокоят совместные учения. Мы просто смотрим и радуемся тому, что ваша армия развита и умеет воевать, защищать свои интересы, свой суверенитет. Это очень важно», – сказал Балюта.

Одновременно атташе по вопросам обороны при посольстве Белоруссии на Украине полковник Игорь Шматок принял участие в Дне почетных гостей в рамках учения «Метель-2022», которое проходит на территории Украины.

«Данный шаг осуществлен в рамках договоренностей белорусского и украинского оборонных ведомств, направленных на повышение транспарентности и доверия между двумя соседними государствами и снижения градуса напряженности в регионе», – отметили в министерстве обороны Белоруссии.