Украинский военный эксперт: Без России не будет американских самолетов

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США не признают Россию террористическим государством, поскольку это чувствительно ударит по американской экономике.

Об этом в эфире радио «НВ» заявил украинский военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Самуся, США не хотят присваивать России статус страны-террориста, потому что в результате этого как минимум американские самолеты перестанут летать, а европейские страны замерзнут.

«Относительно статуса террориста, я был сразу скептически настроен, потому что такой статус может принести проблемы США и, например, Европейскому союзу. Представьте, покупать газ или другое, например, титан. На российском титане работает и «Боинг», и «Эйрбас». Представьте себе, что и «Эйрбас», и «Боинг» покупают титан у страны-спонсора терроризма. Это же невозможно. Но невозможно, чтобы и «Эйрбас», и «Боинг» остались без титана», – сказал эксперт.

«Но, к сожалению, на сегодняшний день создалась ситуация, когда невозможно отрезать Россию – так сложилось, наши западные партнеры довели до такого состояния, что они зависят в некоторых критических отраслях и нельзя просто взять и объявить Россию спонсором терроризма, потому что это ударит по нашим партнерам. Вот такая ситуация», – заявил Самусь.