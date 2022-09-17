Украинский военный эксперт: Без России не будет американских самолетов

17.09.2022  13:50 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Авиация, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, США, Экономика


США не признают Россию террористическим государством, поскольку это чувствительно ударит по американской экономике.

Об этом в эфире радио «НВ» заявил украинский военный эксперт,  директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США не признают Россию террористическим государством, поскольку это чувствительно ударит по американской экономике. Об...

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По мнению Самуся, США не хотят присваивать России статус страны-террориста, потому что в результате этого как минимум американские самолеты перестанут летать, а европейские страны замерзнут.

«Относительно статуса террориста, я был сразу скептически настроен, потому что такой статус может принести проблемы США и, например, Европейскому союзу. Представьте, покупать газ или другое, например, титан. На российском титане работает и «Боинг», и «Эйрбас». Представьте себе, что и «Эйрбас», и «Боинг» покупают титан у страны-спонсора терроризма. Это же невозможно. Но невозможно, чтобы и «Эйрбас», и «Боинг» остались без титана», – сказал эксперт.

«Но, к сожалению, на сегодняшний день создалась ситуация, когда невозможно отрезать Россию – так сложилось, наши западные партнеры довели до такого состояния, что они зависят в некоторых критических отраслях и нельзя просто взять и объявить Россию спонсором терроризма, потому что это ударит по нашим партнерам. Вот такая ситуация», – заявил Самусь.

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