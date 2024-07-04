Украинский военный эксперт: F-16 и «Пэтриот» появятся уже 9-11 июля

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Русские пытаются нанести как можно больше урона ФАБами, поскольку закрывается окно этих возможностей, – на следующей неделе Киеву передадут истребители F-16 и батареи ПВО «Пэтриот».

Об этом на канале киевского пропагандиста Василия Голованова заявил украинский военный эксперт, бывший летчик Роман Свитан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Появятся F-16 и «Пэтриоты», и перекроем вообще возможность россиян, я думаю, они вообще откажутся от производства этих авиабомб. Почему они на них так присели, на производство, на использование? Только из-за того, что у них есть окно возможностей, пока у нас не появятся F-16 и «Пэтриоты». А это окно возможностей 9-11 числа может закрыться», – сказал Свитан.

Здесь ведущий канала попросил поподробнее.

«Почему от 9 до 11-го? Мы несколько раз в течение года говорили, что наша война вплетена в предвыборную кампанию Белого дома, байденовской администрации, обамавской. И с точки зрения законов ведения политической борьбы, для них выгодно в хорошем свете на серьёзных площадках, особенно на своей территории, подсветить каким-то положительным трендом выступление или появление американской делегации, или того же Байдена, подсветить в каком-то положительном ключе. Одним из таких положительных ключей для Байдена может быть объявление о том, что наконец F-16 появились в небе Украины и выполняют боевую задачу. Включая также передачу тех же «Пэтриот», даже может не передать, но хотя бы объявить», – объяснил украинский эксперт.