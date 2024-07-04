Украинский военный эксперт: F-16 и «Пэтриот» появятся уже 9-11 июля

Вадим Москаленко.  
04.07.2024 14:30
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Украина


Русские пытаются нанести как можно больше урона ФАБами, поскольку закрывается окно этих возможностей, – на следующей неделе Киеву передадут истребители F-16 и батареи ПВО «Пэтриот».

Об этом на канале киевского пропагандиста Василия Голованова заявил украинский военный эксперт, бывший летчик Роман Свитан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Русские пытаются нанести как можно больше урона ФАБами, поскольку закрывается окно этих возможностей, –...

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«Появятся F-16 и «Пэтриоты», и перекроем вообще возможность россиян, я думаю, они вообще откажутся от производства этих авиабомб. Почему они на них так присели, на производство, на использование? Только из-за того, что у них есть окно возможностей, пока у нас не появятся F-16 и «Пэтриоты». А это окно возможностей 9-11 числа может закрыться», – сказал Свитан.

Здесь ведущий канала попросил поподробнее.

«Почему от 9 до 11-го? Мы несколько раз в течение года говорили, что наша война вплетена в предвыборную кампанию Белого дома, байденовской администрации, обамавской. И с точки зрения законов ведения политической борьбы, для них выгодно в хорошем свете на серьёзных площадках, особенно на своей территории, подсветить каким-то положительным трендом выступление или появление американской делегации, или того же Байдена, подсветить в каком-то положительном ключе.

Одним из таких положительных ключей для Байдена может быть объявление о том, что наконец F-16 появились в небе Украины и выполняют боевую задачу. Включая также передачу тех же «Пэтриот», даже может не передать, но хотя бы объявить», – объяснил украинский эксперт.

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