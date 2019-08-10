Украинский военный эксперт грозит ударом по бронетехнике ЛДНР

10.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Киеву нужно жёстко и точечно уничтожать расположения техники армий республик Донбасса в ответ на недавнюю гибель четырехукраинских морпехов на фронте.

Об этом в эфире телеканала «UATV» заявил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я считаю, что украинская сторона в таком случае должна была нанести акт возмездия… Украина имеет право, я напомню, это украинская территория, это не территория РФ, это не территория так называемых «ЛНР», «ДНР», это суверенная территория Украины.

К сожалению, так состоялось, что мы не контролируем эту территорию, но я уверен, что мы имеем право уничтожать любые неконтролируемые подразделения любыми способами», – заявил украинский эксперт.

«Я считаю, что когда гибнет четыре украинских воина, наша сторона должна была нанести удар, причём, я уверен, что все цели давно разведаны, все координаты давно есть.

Я не имею в виду передовые позиции, хотя бы базу хранения техники, где находится 30 танков, например, батальонный комплект – почему бы его не уничтожить?

Просто сказать, что: «Понимаете, вы не контролируете своих бойцов, а мы сейчас вам уничтожили 30 танков, в следующий раз будет ещё хуже, поэтому контролируйте, пожалуйста, своих бойцов», – добавил Самусь.