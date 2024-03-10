Украинский военный эксперт: Купянск эвакуируют совершенно правильно

Россия сосредоточила на Купянском направлении группировку, соразмерную с той, которая была брошена российским командованием на взятие Авдеевки.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Купянское направление они давно уже собрали группировку по уровню такую, как на Авдеевке была. Почему Купянск? Он разделён рекой Оскол на две части, Купянск на правобережье, на левобережье – Купянск-Узловой.

Все их действия, по всей видимости, направлены на то, чтобы выйти на левый берег реки Оскол и взять Купянск-узловой. А там 15 метров сама река. Естественно, если это будет, значит, будут вестись огневые воздействия именно по Купянску. Поэтому население и эвакуируют, в принципе, делается это совершенно правильно», – сказал Стариков.