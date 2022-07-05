Украинский военный эксперт наглядно развенчал мифы о контрнаступлении ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

У Украины нет такого количества вооружения, которое позволило бы ей перейти в контратаку и захватить потерянную Херсонскую область.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил военный эксперт Игорь Козий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

По мнению Козия, это ярко продемонстрировано на примере острова Змеиный, площадь которого чуть более 200 квадратных метров, при попытке захвата которого Украина потеряла большое количество военнослужащих и техники.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Сравните, мы действительно освободили клочок своей территории, остров, который окружен водой. Сколько он по площади? Использовали для этого и «Богдану», насколько я понимаю, и заявления есть про HIMARS, и другое оружие, которое фактически использовали для уничтожения этих боеприпасов. А теперь возьмите всю оккупированную площадь и разделите на площадь этого маленького острова Змеиный. Попробуйте себе представить, сколько это будет раз, а потом на это количество раз умножьте все оружие, которое сегодня есть у нас в наличии. Вы поймете масштаб, какое оружие нам нужно иметь для того, чтобы это были в Херсонской области не метры, которые мы постепенно отвоевываем, а хотя бы десятки километров», – заявил Козий.