Украинский военный эксперт наглядно развенчал мифы о контрнаступлении ВСУ

05.07.2022  13:17 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

У Украины нет такого количества вооружения, которое позволило бы ей перейти в контратаку и захватить потерянную Херсонскую область.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил военный эксперт Игорь Козий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У Украины нет такого количества вооружения, которое позволило бы ей перейти в контратаку и...

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По мнению Козия, это ярко продемонстрировано на примере острова Змеиный, площадь которого чуть более 200 квадратных метров, при попытке захвата которого Украина потеряла большое количество военнослужащих и техники.

«Сравните, мы действительно освободили клочок своей территории, остров, который окружен водой. Сколько он по площади? Использовали для этого и «Богдану», насколько я понимаю, и заявления есть про HIMARS, и другое оружие, которое фактически использовали для уничтожения этих боеприпасов.

А теперь возьмите всю оккупированную площадь и разделите на площадь этого маленького острова Змеиный. Попробуйте себе представить, сколько это будет раз, а потом на это количество раз умножьте все оружие, которое сегодня есть у нас в наличии. Вы поймете масштаб, какое оружие нам нужно иметь для того, чтобы это были в Херсонской области не метры, которые мы постепенно отвоевываем, а хотя бы десятки километров», – заявил Козий.

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