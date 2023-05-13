Украинский военный эксперт: Наше наступление ожидалось на день рождения Гитлера

Игорь Шкапа.  
13.05.2023 12:00
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Делая заявления о предстоящем наступлении руководство Украины менее всего ориентируется на Запад или своих граждан.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Газете по-украински» заявил аналитик украинского военного портала Defense Express.

Делая заявления о предстоящем наступлении руководство Украины менее всего ориентируется на Запад или своих...

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Он считает, что заявление министра обороны Алексея Резникова, что ВСУ «выходят на финишную прямую» прозвучало «для морально-психологического воздействия на противника».

«Враг ожидал нашего наступления уже 20 апреля, на день рождения Гитлера, и 30 апреля, на день его смерти. Для их пропаганды у нас здесь нацистский режим. Теперь говорят, что ВСУ отпразднуют 9 мая и устроят русским «избиение младенцев». Точнее «избиение вагнеровцев», потому что это говорил глава организованной преступной группировки ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Когда наше военно-политическое руководство формирует заявления по поводу наступления, которые должны транслироваться на широкую аудиторию, исходят именно из военной целесообразности. Не думаю, что здесь есть нацеленность на наше общество или на западных партнеров. Хотя, возможно, в этом тоже есть определенная медийная логика», – не исключает эксперт.

По его словам, военно-политическое руководство не руководствуется ожиданиями, что люди разочаруются в результатах наступления.

«Во время прошлых контрнаступлений тоже не удалось выйти на левый берег Херсонской области, а в Харьковской области, на плечах отступающих русских, не удалось заскочить в Северодонецк и Лисичанск. Были ли тогда очень разочарованы? Нет, потому что и так много достигли. У нас логика у руководства не работает на то, чтобы удовлетворить общество», – подчеркнул аналитик.

У него поинтересовались, каковы могут быть последствия для Украины многочисленных скептических оценок относительно контрнаступления ВСУ в западной прессе и утечках Пентагона.

«Для нас никаких. Речь идет об аналитических возможностях Пентагона, других органов военно-политического управления США. Мир увидел не очень высокое качество их экспертных оценок», – считает Киричевский.

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