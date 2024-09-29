Украинский военный эксперт: Падение Угледара решает одну из важных целей СВО

После падения Угледара железнодорожный сухопутный коридор в Крым окажется вне зоны артиллерийского поражения.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил украинский военный эксперт, бывший функционер бандеровского ВО «Свобода» Дмитрий Снегирёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В чём ключевая роль Угледара? Это даже не нависание над украинским Приазовьем, то есть возможность рассмотрения Угледара как плацдарма для наступления в сторону Мариуполя с дальнейшим выходом на административные границы АР Крым.

Нет, более практическая сторона вопроса. Расстояние от Угледара до Волновахи позволяло держать под огневым контролем тыловую логистику российских оккупантов.

То есть – не дать возможность запустить ж/д-сообщение как с оккупированными территориями Донецкой и Луганской области, так и, в первую очередь, территорией Крыма непосредственно с территорией РФ.

А теперь представьте: отодвигают нас от Угледара, вне зоны поражения, соответственно, фактически ж/д-сообщение – сухопутный коридор! Именно тот сухопутный коридор, который был одной из целей СВО.

Только на данный момент речь уже идёт не об автомобильном сообщении, а о железнодорожном. Которое в разы эффективнее, нежели автомобильные перевозки», – сказал Снегирёв.