Украинский военный эксперт пожаловался, что Россия изматывает ВСУ

Россия ведет спецоперацию таким образом, чтобы измотать украинские вооруженные формирования.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил украинский военный эксперт Сергей Грабский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Грабского, ВС РФ могут себе позволить постоянно держать на Украине более, чем 100-тысячную группировку, которая будет проводить ротацию, в отличие от ВСУ.

«Ввязывание Украины в так называемый затяжной конфликт или в войну на изматывание. Войну на изматывание они себе могут позволить, они себе могут позволить перемещение и постоянную дислокацию здесь примерно 100-120-тысячной группировки войск.

Причем эта группировка не обязательно должна вести активные боевые действия и нести серьезные потери, но именно такая позиционная война, когда они могут осуществлять ротацию, а мы не можем, просто физически у нас нет столько людей, чтобы постоянно держать, то, по замыслу Путина и Кремля, оно должно вымотать нас и принудить к переговорам, капитуляции и так далее и тому подобное.

Поэтому сказать, что они проиграют эту войну гарантированно – они ее уже проиграли, но насколько затянется вся эта игра? Это надолго. Ракеты у них тоже конечный продукт, но это не значит, что у них нет других возможностей нанесения ударов. Поэтому я могу допустить, что они могут использовать бомбардировщики на предельной высоте, на запредельной высоте для бомбардировки обычными бомбами.

Это будут не военные удары, это будут террористические удары. Поэтому я очень осторожен в своих прогнозах. Не хочу казаться настойчивым, но я боюсь, как бы это не затянулось как минимум до конца 24-го года», – заявил Грабский.