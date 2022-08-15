Украинский военный эксперт причитает: «Русские не сдаются!»

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Новости Украины

Украине нельзя недооценивать российскую мощь, состоящую из 5 тысяч артиллерийских стволов и безлимитного запаса боеприпасов к ним, 13 тысяч танков и 8 миллионов обученного мобилизационного ресурса.

Об этом в эфире «24 канала» заявил украинский военный эксперт Пётр Черник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я надеюсь на то, что когда рядовой солдат увидит, как командование блеснуло пятками, то он захочет сделать то же самое», – поделилась надеждой ведущая.

Впрочем, ее собеседник был куда менее оптимистичен.

«Я бы не был таким оптимистом. Если внимательно изучать историю московского империализма именно по военной части, как она работает, то у них бывают разные случаи. Давайте напомню Брестскую крепость, где один человек держал оборону очень долго. Московский империализм на нижнем уровне очень специфический и очень особенный. Поэтому я бы не надеялся на эту ложную точку зрения, что русские солдаты бросят оружие и будут массово сдаваться в плен или будут бежать. «За Родину», «За Сталина», «Насмерть», «Русские не сдаются» – это их исторические нарративы», – напомнил Черник.

Ведущая не сдавалась и отметила, что американский Институт изучения войны говорит, что РФ скоро не сможет защищать свои позиции на Херсонщине.

«Давайте не забывать, что на 95% это война артиллерии, а рабочих артиллерийских стволов у них ещё не менее 5 тысяч. У них первое место в мире по запасам такого типа вооружения, а снарядов к ним у них практически без лимита», – ответил украинский эксперт.

Он добавил, что кроме этого запаса прочности, у России имеется огромный мобилизационный ресурс.

«Их мобилизационный ресурс насчитывается в границах 8 миллионов человек. Это очень серьёзная цифра. Напомню, что российская армия всегда имела призывной компонент, к сожалению, мы относились к этому легкомысленно, и у них мужчин способных держать автомат «Калашников» в руках, владеющих гранатами и РПГ, очень много. Также скажу, что такие танки, как Т-62, не являются сложной машиной, для получения навыков танкиста понадобится несколько недель и можно бросать в бой. А на складах не менее 13 тысяч танков разных классов», – констатировал Черник.