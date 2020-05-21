Украинский военный эксперт придумал, как без денег разгромить Россию

21.05.2020

Украина должна создать мощную армию при помощи боевых роботов и «москитного флота», ей не нужно заниматься строительством корветов и тяжелой бронетехники, потому что это несет серьезные финансовые затраты.

Об этом в интервью «Фактам» заявил военный эксперт Валентин Бадрак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Бадрака, украинская армия должна поражать противника «тысячей укусов».

«Москитная» доктрина — это идеология «тысячи укусов». Это когда используется много беспилотников вместо одного самолета. Вместо одного танка или бронетранспортера — 20−30 наземных боевых роботов.

Для сравнения: БТР-4 по госзаказу закупается по цене 9,3 миллиона долларов (250 млн гривен. — Авт.). А один ударный боевой робот с ракетными комплексами стоит менее 3 миллионов гривен. А за цену одного корвета можно закупить 30 ракетных катеров.

Например, если мы за три минуты войны теряем военный корвет, то трудно понять, зачем же мы выложили такие огромные деньги? А «москитный» флот, даже если будет потеряна его третья часть, все еще будет оставаться вполне боеспособным», – рассуждает Бадрак, не уточнив, кто будет управлять «москитным флотом» и роботами, если противник уничтожит все украинские военно-морские базы и командные пункты.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что на Украине задумали восстановить финансирование строительства корвета «Владимир Великий» стоимостью порядка шести миллиардов гривен.