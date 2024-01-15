Украинский военный эксперт придумал как обойти запрет на удары западными ракетами по РФ

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Украина могла бы бить по территории России аналогами западных ракет, упакованных в оболочку собственного производства с «лейбой Madе in Ukraine», если ей передадут технологии и начинку.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский авиационный эксперт Валерий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Также Романенко призвал разрешить Украине бить по «старой» российской территории – по аэродромам и военным заводам.

«Мы Storm Shadow могли бы спокойно бить по Смоленскому авиазаводу, где выпускают ракеты Х-59, модернизированные, которые каждый раз запускают по нашим прифронтовым городам… Если уничтожить этот завод или хотя бы один какой-то цех этого завода, то на производстве этих ракет можно поставить «крест», по крайней мере, на полгода… Как мы поражаем Крым – там мы топим корабли, поражаем склады, предприятия, штабы, можно много перечислить количество пораженных объектов. То же самое могли бы делать на те же 250 километров на российской территории. Или, если бы получили дальнобойные варианты Storm Shadow, у которых дальность уже не 300 километров, а 300 морских миль – это 560 километров. Это покрывает практически все российские аэродромы чуть ли не до самой Москвы покрывает аэродромы эта дальность, и большое количество российских предприятий… Нам самое интересное – ракета SCALP, чтобы нам дали начинку к этой ракете, систему наведения – мы могли бы закупать их или каким-то образом получать, делать нашу оболочку ракеты, какие-то вспомогательные элементы, ставить лейбу Madе in Ukraine и стрелять по России. По моему мнению, это самое интересное военное изделие, которое мы могли бы получить, и самое эффективное», – мечтает Романенко.