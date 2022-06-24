Украинский военный эксперт придумал, «как раскачать башни Кремля»

24.06.2022  23:17 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украине необходимо отвоевать гидросооружения на Днепре, которые подают воду в Крым, чтобы посеять смуту в Кремле.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный эксперт Петр Черник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине необходимо отвоевать гидросооружения на Днепре, которые подают воду в Крым, чтобы посеять смуту...

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«Вырисовывается общая картина, но у меня нет оптимизма касательно больших наступательных операций. Подчеркиваю, больших. Тактика маленьких шагов, то есть постепенное отвоевание самых главных объектов.

На самом деле самый главный объект один – это гидросооружения на Днепре, которые поставляют воду в Крым. Тут действительно нужно действовать, концентрироваться, потому что это серьезное давление на противника», – рассуждал «эксперт».

При этом он добавил, что на этот счёт у Киева могут быть союзники в Кремле.

«Есть группа в одной из башен Кремля, которым выгодно, чтобы мы это отбили. Объясню почему. Потому что есть группа людей, это среда Бортникова (директор ФСБ РФ – ред.) и Патрушева (секретарь СБ РФ – ред.). Между ними тоже происходят споры, которым выгодно ослабление персонально Путина. Очередное перекрытие воды в Крым – это удар уже персонально по Путину.

Некоторые башни Кремля это может устроить. Вот такая странная геополитическая конъюнктура в части борьбы за власть в самой России», – дурачился Черник.

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