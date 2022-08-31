Украинский военный эксперт прогнозирует тяжелую и холодную зиму для страны

31.08.2022  16:19 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
Просмотров: 466
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украинцев ждет очень тяжелая зима как в военном, так и в бытовом плане.

Об этом в интервью украинской журналистке Елене Курбановой заявил украинский военный эксперт Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцев ждет очень тяжелая зима как в военном, так и в бытовом плане. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


При этом, Чмут заверил, что украинцы будут мерзнуть, но не согласятся с российскими требованиями в спецоперации.

«Зима будет сложной, к сожалению, и не только у военных, а в целом для страны. К ней нужно сейчас готовиться, потому что потом может быть поздно. Но я уверен, что так или иначе мы ее переживем, перезимуем.

А потом будет весна и будет новая волна войны, поэтому проблем будет много, но мы их преодолеем как-то – неважно, хорошо, плохо, но как-то оно будет, других вариантов у нас нет.

Очевидно, мы не сдадимся из-за того, что придет зима, очевидно, мы не скажем: «Забирайте четыре области, потому что нам холодно». Ну как-то все вместе потерпим три месяца, потому что другого выбора у нас нет», – заявил Чмут.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть