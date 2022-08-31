Украинский военный эксперт прогнозирует тяжелую и холодную зиму для страны

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Новости Украины

Украинцев ждет очень тяжелая зима как в военном, так и в бытовом плане.

Об этом в интервью украинской журналистке Елене Курбановой заявил украинский военный эксперт Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, Чмут заверил, что украинцы будут мерзнуть, но не согласятся с российскими требованиями в спецоперации.

«Зима будет сложной, к сожалению, и не только у военных, а в целом для страны. К ней нужно сейчас готовиться, потому что потом может быть поздно. Но я уверен, что так или иначе мы ее переживем, перезимуем. А потом будет весна и будет новая волна войны, поэтому проблем будет много, но мы их преодолеем как-то – неважно, хорошо, плохо, но как-то оно будет, других вариантов у нас нет. Очевидно, мы не сдадимся из-за того, что придет зима, очевидно, мы не скажем: «Забирайте четыре области, потому что нам холодно». Ну как-то все вместе потерпим три месяца, потому что другого выбора у нас нет», – заявил Чмут.