Украинский военный эксперт раскритиковал удар по БДК «Цезарь Куников»

Вадим Москаленко.  
16.02.2024 09:53
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинское командование, обнаружив слабое место у русских, сразу же наносит удар для сиюминутного пиар-эффекта, вместо того, чтобы копить силы на комплексную спецоперацию. Таким образом, Киев только способствует укреплению российской обороны.

Об этом на канале «Да это так» заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское командование, обнаружив слабое место у русских, сразу же наносит удар для сиюминутного пиар-эффекта,...

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Он прокомментировал атаку, в результате которой у южного берега Крыма затонул БДК «Цезарь Куников».

«Как ни странно, любые наши победы противник использует для обучения и построения системы защиты. Крымский мост – вместо того, чтобы комплексно в летней военной операции 2023 года, ударили, после того они передали защиту Крымского моста военной администрации. Военные сразу поставили, как положено. Проблемы сейчас? Проблемы по Крымскому мосту.

То же самое – они проанализировали, что корабль стоял на рейде. Если бы он двигался даже 10 узлов, попасть бы в него было очень тяжело. Оказывается, у них там не было систем обнаружений, сейчас они поставят системы обнаружений. И в итоге получится, что, с одной стороны, мы уменьшаем их потенциал, а с другой – будем увеличивать. Уже другой боевой корабль будет оборудован средствами опознавания, средствами РЭБ, средствами подавления», – сказал полковник.

«Они сейчас укрепятся, и следующий этап будет у нас уже тяжелее. Наша задача была выявить эти слабые места, а потом комплексно ударить. А мы же их тренируем», – заявил Стариков.

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