Срок службы минимум одной из переданных Украине американских ракет ATACMS, которые накрыли российские аэродромы в Луганске и Бердянске, вышел еще в 2006 году.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Газете по-украински» заявил украинский военный эксперт Иван Киричевский.

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«Известно, что одна из ракет, которая упала русским на голову в Бердянске, была вообще 1996 года выпуска, и именно в этой детали и кроется ответ, почему ATACMS так долго пришлось ждать. Нормативный срок службы этой ракеты составляет всего 10 лет, и это означает, что после завершения этого периода никто с ходу не может гарантировать надежность работы узлов и агрегатов ракеты», – сказал Киричевский.

Он добавил, что одна из отстрелянных ракет прослужила более двух нормативных сроков, а потому ее приведение в надлежащее состояние потребовало немало времени.

Кроме того, было сказано, что аэропорты в Бердянске и Луганске, по которым прилетели американские ракеты, были заброшенными до недавнего времени и не обладают соответствующей защитой, имеющихся на давно эксплуатируемых аэродромах.

«Кроме того, прежде чем рисовать красивые инфографики с «зонами покрытия», куда теперь могут доставать ATACMS, нужно делать поправку не только на «паспортную» дальность стрельбы, но и на фактическую дистанцию дальности от линии фронта. Кроме того, нужно делать и поправку и на возможное количество ракет, ибо и здесь все логично – «плотность» по числу ATACMS, которые могут упасть единицу территории с объектами противника. Нет, ATACMS не способен «ускорить контрнаступление», хотя бы потому, что ракеты не ходят в штурмы на «посадки», которые на самом деле хорошо замаскированы с использованием рельефа местности с укрепленными узлами обороны противника. Любые завышенные и нереализованные ожидания потом же падают коллективной тенью не на тех, кто эти глупости генерирует, а на наших военных, ведущих противоборство с врагом», – резюмировал эксперт.