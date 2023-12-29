Украинский военный эксперт рассказал, почему опасно полагаться на F-16

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Без обеспечения американского «летающего радара» «АВАКС» использование самолётов F-16 не имеет смысла, тем более, что русские начали комплексное применение своих подобных систем в связке с С-400.

Об этом в эфире «Студии Руслана Бизяева» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Эксперта спросили, о каком «новом порохе» говорил главком ВСУ Залужный и какие новые технологии войны могут применяться в следующем году, способные изменить баланс сил на фронте.

«Никаких новых технологий нет. Даже получение нами 60 самолётов F-16 ни к чему не приведёт. Потому что сам F-16 – это платформа для 9 ракет, а он не работает сам, он работает только с «АВАКСом» (американский «летающий радар» – ред.), который должен курсировать по западной границе Украины. Этот самолёт не используется как истребитель, как во Второй мировой войне летали, нет, он как платформа. И у него радар намного меньше, чем у «МиГ-29». Почему это будет опасно, если мы сейчас начнём применять? Сейчас РФ начала комплексное применение ДРЛО – своего «АВАКСа», А-50, вместе с С-400. То есть само по себе, когда включается фазированная решётка системы ПВО, самолёт это видит, а они сейчас начали делать, что «АВАКС» смотрит, а ракета взлетает и управляется системой ПВО. По всей видимости, получили информацию, что три самолёта сбили противника и используют точно такую же тактику сбития самолётов. Так вот, «пороха» особо нету», – ответил Стариков.