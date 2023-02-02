Украинский военный эксперт: «Россия будет сражаться за Белоруссию как за свою землю»

Анатолий Лапин.  
02.02.2023 15:55
  (Мск) , Киев
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Россия


На территории Белоруссии находятся важнейшие для российской ядерной триады объекты, потерять контроль над которыми России непозволительно.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На территории Белоруссии находятся важнейшие для российской ядерной триады объекты, потерять контроль над которыми...

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«На территории Республики Беларусь размещаются два стратегических объекта, которые выполняют задачу для решения задач стратегической ядерной триады. Это узел связи атомных подводных лодок, а атомный подводный флот Российской Федерации очень сильный.

Если кто-то говорит, что ничего они не могут – у них очень сильный. Это связано с ракетоносцами, которые выполняют задачу как в Атлантике, так и в Тихом океане. Это реально, это сильно… Поэтому это связь с ними, а связь только на СДВ-диапазоне, на сверхдальних», – сказал эксперт.

«Я, когда нес боевое дежурство в РВСН, мы видели – опа, пошли команды. Нам команды одни идут, а мы видим, команду подводникам, начали подводный флот задействовать в учениях стратегической ядерной триады. Поэтому только СДВ-диапазон, поэтому Россия никогда не отдаст Белоруссию, она будет воевать как за свою территорию.

И второе – на территории Белоруссии находится станция предупреждения о ракетном нападении, это тоже входит в ядерную [триаду], связано с противоракетной обороной. Поэтому никогда в жизни они Белоруссию [не отдадут], они будут воевать очень сильно», – заявил Стариков.

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