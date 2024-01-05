Украинский военный эксперт: Русские могут ещё 10 лет отправлять по Украине 100 ракет ежемесячно

Тарас Стрельцов.  
05.01.2024 22:01
  (Мск) , Львов
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Денацификация, Дзен, Спецоперация


Россия будет продолжать наносить ракетные удары по объектам на территории Украины – производство ракет налажено, даже их старые советские носители имеют резерв работы еще в 5-10 лет.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил украинский военный эксперт Петр Черник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия будет продолжать наносить ракетные удары по объектам на территории Украины – производство ракет...

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«Нам хотелось надеяться, что, если Россия несколько месяцев не обстреливала, то они поменяли тактику. Но нет, ничего не поменялось. Что это означает, и какие последствия может иметь тактика русских, особенно что следующую неделю обещают очень холодной?» – спросил ведущий.

«Россияне наносили, наносят и будут наносить ракетные удары до последнего дня российско-украинской войны. Ничего другого не будет, всё остальное – иллюзии.

Русские поставили для себя цель уничтожить Украину, и они будут делать для этого всё, доступными для себя методами», – пояснил Черник.

Он подчеркнул, что бандеровцам не помогут никакие системы ПВО.

«Даже если мы будем сбивать 99,9% ракет, то что-то прорываться всё равно будет.

Русские поставили на конвейер производство основных своих ракет, могут их изготавливать в количестве 100-120 в месяц, возможно даже немного больше.

Что касается носителей – да, они будут изнашиваться, но не так быстро, как нам хотелось бы. Ещё 5-10 лет технологического запаса у них есть, а это достаточно много», – подытожил эксперт.

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