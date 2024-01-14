Украинский военный эксперт: Русские начали реинкарнацию ЧВК «Вагнер»

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Российское военное руководство планирует использовать позитивный опыт ЧВК «Вагнер» для более масштабных наступательных действий в феврале или к лету 2024 года.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил украинский военный эксперт Иван Киричевский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«История, которая явно прочитывается в открытом доступе, из рубрики «Кто умеет читать между строчек – её прочитает». Просто как-то это не было артикулировано на открытом неофициальном уровне. Ну, вот, русские фактически пошли на реинкарнацию структуры ЧВК «Вагнер». Не в том смысле, что присваивать сам бренд, после чего выкапывать Пригожина…, а скорее всего, создать большой массив из их войск из наёмников. Даже Сырский на днях фиксировал, что таки да, уже русскими используется этот так называемый Добровольческий штурмовой корпус в боях под Бахмутом. Это у русских такая метода, чтобы за счёт наёмников, которых им не сильно жалко, сэкономить кадровые войска, чтобы попытаться возобновить наступления в феврале или летом этого года. Насколько у них эта история с реинкарнацией ЧВК «Вагнер» получится, вопрос открытый. Однако то, что они пытаются повторить эту историю, которая для них была успешная, это проблема, которую стоит озвучить и зафиксировать. Потому что выходит так, что они пытаются экономить ресурсы для более масштабных наступательных действий», – предупредил Киричевский.