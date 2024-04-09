Украинский военный эксперт: Штурм Часова Яра может стать началом глубокого прорыва
После Часова Яра ВС РФ могут ударить вглубь как можно дальше, чтобы таким образом не только отбросить ВСУ подальше от Донецка, но и решить вопрос с Работино и существенно сократить линию фронта.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный эксперт Павел Нарожный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В Часовом Яре ситуация очень тяжёлая, есть сообщения что враг завязывает бои на окраинах своими так называемыми «банзай-атаками». В целом это наступление Часов Яр-Краматорск-Покровск [Красноармейск] и дальше Павлоград выглядит очень логичным, с точки зрения врага. Потому что им нужно отбросить ВСУ как можно дальше от Донецка, то есть сделать такую буферную зону ко всем большим городам Донетчины и отбросить максимально от Азовского моря ВСУ.
И чтобы подразделения, которые находятся в Работино, были в таком большом кармане, то есть такой большой клин, который заходит на территорию, оккупированную врагом, и дальше уже резать Работино. С их точки зрения, план выглядит очень логичным.
Кроме того, вся линия фронта – это такой большой полумесяц, и если они пойдут в наступление на этом участке, то они очень сильно сократят свою логистику, очень сильно сократят линию фронта. Потому это наступление выглядит очень логичным», – предупредил Нарожный.
Спасибо!
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