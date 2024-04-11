Украинский военный эксперт: Строим линию Суровикина вдоль Приднестровья

Тарас Стрельцов.  
11.04.2024 21:38
  (Мск) , Львов
Просмотров: 392
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Спецоперация, Украина


Задача Украины – максимально оборудовать все направления, и инженерные работы уже ведутся даже вдоль границы с ПМР.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил полковник запаса ВСУ, экс-офицер Генштаба, а ныне военный эксперт Олег Жданов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Задача Украины – максимально оборудовать все направления, и инженерные работы уже ведутся даже вдоль...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Все угрожающие направления сегодня должны быть оборудованы в инженерном отношении. Скажу больше, возможно это останется на годы, а может десятилетия. И будем мы лелеять эти окопы, постоянно их усовершенствовать и укреплять. Мы не знаем, как решится конфликт, я не исключаю израильского варианта.

Когда снаряды через границу будут лететь и дальше, вне зависимости от того, освободим ли мы территорию, нанесём максимальное поражение российской армии, или нет. Если они отступят, но не капитулируют, то война в целом может продолжиться. Надо привыкать жить в условиях готовности к отбитию атаки от наших врагов», – рассуждал он.

«Кстати, в Одесской области, вдоль Приднестровья то же самое, там строят оборонные укрепления, расставляют эти «зубы дракона», бетонные надолбы. Так что это уже наша реальность на сегодняшний день», – сказал Жданов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть