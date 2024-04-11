Украинский военный эксперт: Строим линию Суровикина вдоль Приднестровья

Задача Украины – максимально оборудовать все направления, и инженерные работы уже ведутся даже вдоль границы с ПМР.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил полковник запаса ВСУ, экс-офицер Генштаба, а ныне военный эксперт Олег Жданов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все угрожающие направления сегодня должны быть оборудованы в инженерном отношении. Скажу больше, возможно это останется на годы, а может десятилетия. И будем мы лелеять эти окопы, постоянно их усовершенствовать и укреплять. Мы не знаем, как решится конфликт, я не исключаю израильского варианта.

Когда снаряды через границу будут лететь и дальше, вне зависимости от того, освободим ли мы территорию, нанесём максимальное поражение российской армии, или нет. Если они отступят, но не капитулируют, то война в целом может продолжиться. Надо привыкать жить в условиях готовности к отбитию атаки от наших врагов», – рассуждал он.