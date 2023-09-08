Украинский военный эксперт впечатлён реакцией русских на любую проблему в ходе СВО

Анатолий Лапин.  
08.09.2023 16:32
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российская армия быстро учится, извлекая из спецоперации полезный опыт. За год ей удалось решить вопрос с дефицитом дронов и обеспечить противодействие другим украинским способам атак.

Об этом в эфире интернет-блога «Да это так» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия быстро учится, извлекая из спецоперации полезный опыт. За год ей удалось решить...

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«Мы, ударил кто-то дронами по кремлевской башне, – раз, они туда РЭБ систему поставили, потом по Крымскому мосту – они уже боновые препятствия поставили и передали охрану этого моста от гражданской администрации военной администрации. Такое впечатление, что мы их учим, тренируем, да? А давайте потренируемся…

Год назад, помните, у них вообще дронов не было, вообще их военная стратегия не подразумевала наличие дронов. Артиллерия – да, а дронов не было, они не знали, что такое современные войны. Через год – уже количество, они перевели свой военно-промышленный комплекс на промышленное производство…

В итоге, что мы получили: дронов у них не было, а они построили дроны уже тактические – «Ланцет», «Упырь», FPV-дроны, уже дроноводы так называемые в блиндажи залетают», – восхищается Стариков.

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