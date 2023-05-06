Украинский военный эксперт засомневался в «перемоге» ВСУ

Вадим Москаленко.  
06.05.2023 21:55
  (Мск) , Киев
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ВСУ-убийцы, Дзен, НАТО, Украина


У Украины нет никаких шансов самостоятельно победить Россию, и если западная помощь сохранится в нынешнем объёме, то результаты будут плачевными.

Об этом в ходе круглого стола заявил украинский военный эксперт Павел Лакийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У Украины нет никаких шансов самостоятельно победить Россию, и если западная помощь сохранится в...

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«Можем ли мы достичь своих целей, если нам никто не будет помогать? Вряд ли, если ставить целями не просто прекратить огонь, зарыться в окопы.

Мы очень зависим от наших западных партнёров, от уровня их помощи, в том числе военной и военно-технической.

Если военная помощь будет на том же уровне, на котором находится сейчас, сказать, что наша победа приближается, я не уверен. Но если сравнивать с тем, как эта помощь выглядела год назад, то, собственно говоря, небо и земля.

Если тенденции будут сохраняться на протяжении этого года, следующий год будет сравнителен с тем, как начался этот год, то перспективы хорошие. Но это если тенденции сохранятся», – сказал украинский эксперт.

«Тенденции относительно помощи Украине от наших союзников могут быть очень разными, могут быть и вверх, могут быть и совсем вниз. Значит, мы будем бороться одни. Если мы будем бороться одни, вряд ли мы сможем победить эту российскую гидру самостоятельно, только объединение мира в укрощении этого тоталитарного монстра может дать нам победу», – добавил Лакийчук.

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