Украинский военный эксперт засомневался в «перемоге» ВСУ

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У Украины нет никаких шансов самостоятельно победить Россию, и если западная помощь сохранится в нынешнем объёме, то результаты будут плачевными.

Об этом в ходе круглого стола заявил украинский военный эксперт Павел Лакийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можем ли мы достичь своих целей, если нам никто не будет помогать? Вряд ли, если ставить целями не просто прекратить огонь, зарыться в окопы. Мы очень зависим от наших западных партнёров, от уровня их помощи, в том числе военной и военно-технической. Если военная помощь будет на том же уровне, на котором находится сейчас, сказать, что наша победа приближается, я не уверен. Но если сравнивать с тем, как эта помощь выглядела год назад, то, собственно говоря, небо и земля. Если тенденции будут сохраняться на протяжении этого года, следующий год будет сравнителен с тем, как начался этот год, то перспективы хорошие. Но это если тенденции сохранятся», – сказал украинский эксперт.

«Тенденции относительно помощи Украине от наших союзников могут быть очень разными, могут быть и вверх, могут быть и совсем вниз. Значит, мы будем бороться одни. Если мы будем бороться одни, вряд ли мы сможем победить эту российскую гидру самостоятельно, только объединение мира в укрощении этого тоталитарного монстра может дать нам победу», – добавил Лакийчук.