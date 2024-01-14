Украинский военный: Европа не сможет заменить американскую военную помощь

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Украина не вытянет войну с Россией, если Запад переведет ее на самообеспечение, или США откажутся от финансирования.

Об этом в эфире 5 канала заявил бывший депутат Верховной рады, мобилизовавшийся в ВСУ, Игорь Лапин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Лапин подчеркнул, что Штаты выделяли деньги безвозмездно, а Евросоюз готов давать лишь кредиты. Кроме того, США не разрешат Украине производить их вооружение, а без него, в частности, ЗРК Patriot, бороться с ударами ВС РФ будет нечем.

«Я хотел бы спросить, а мы развивать это производство будем за какие шиши? Когда они говорят, что уже сокращают. Если мы посмотрим на Соединенные Штаты, то они нам давали помощь в виде грантов, то есть, безвозвратной помощи. Если мы посмотрим на помощь европейского сообщества, то львиная часть, все-таки, идет как кредиты. Да, дешевые, да длинные, но кредиты. То есть, займы. Меня интересует в этой истории, в чем суть «Будапештского меморандума», гарантии нашей неприкосновенности и территориальной целостности. В этом контексте я считаю беззубой ситуацию по отношению к Украине. Я не отношусь к категории зрадофилов, но вытянет ли Украина войну против Китая? Конечно, нет. А дает ли Китай сегодня России высокотехнологическое оборудование для их военно-промышленного комплекса? Дает. Вытянет ли Украина войну против России, у которой союзником является Северная Корея, которая поставляет ей ракеты большой и средней дальности? При помощи чего мы можем сбивать баллистику? Только единственное – при помощи Patriot. Дадут ли нам возможность выпускать ракеты и установки Patriot на территории Украины? Дадут ли нам технологии и так далее? Конечно, нет. Вытянет ли Украина войну против России, Северной Кореи, частично Китая и Ирана, который поставляет «Шахеды» и баллистические ракеты, о чем говорится в сообщении разведки? Конечно, нет, потому что у нас нет столько Patriotов. Нам, чтобы закрыть Украину от баллистики, нужны 10-20-30-40-50, я не знаю, сколько установок. Но дело в том, что один выстрел Patriot стоит два миллиона американских долларов. Я извиняюсь, мы за какие шиши будем их покупать?» – причитает Лапин.