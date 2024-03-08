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В украинском общества очень сильна вера в то, что военные поставки с Запада смогут переломить ход конфликта, но действительность показывает обратное.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому порталу «Украинская правда» заявил призванный в ВСУ военный историк Роман Пономаренко.

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«Чудо-оружия не существует. Среди наших людей сильна эта вера в западное оружие: сейчас придут «Леопарды», «Челленджеры», «Абрамсы», русские только увидят их и разбегутся. Особенно это было заметно в прошлом году. И что? Русские встретили их огнем. То же будет и с F-16, без сомнений», – сказал историк.

По его словам, нет какого-нибудь одного технического решения, которого будет достаточно для победы, а все должно быть в комплексе.

У него спросили, чувствует ли он, что его жизнь имеет значение для для кого-либо, кроме родных и друзей.

«Для кого? Для людей на улице? Они даже не знают о моем существовании. Есть солдатская семья, собратья. Есть близкие люди, семья, друзья. А другим, как правило, на тебя безразлично. Но, в принципе, это нормально. Все не могут быть друг другом и братом», – резюмировал Пономаренко.