Украинский военный корабль потоплен российской ракетой

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Один из бывших кораблей ВМС Украины, остававшихся в Севастополе после 2014 года, использован Черноморским флотом России в качестве мишени во время учений и был уничтожен ударом с ракетного катера «Ивановец».

На ролике, опубликованном русскими военными, видно поражение мишени, внешне напоминающей малый противолодочный корабль. Можно предположить, что поражен и затоплен МПК «Луцк» или «Тернополь» – это остатки украинского флота, которые были брошены при бегстве ВМС Украины из Севастополя.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Потопление корабля ВМСУ – явно демонстративный акт после предупреждения Минобороны РФ о готовности топить все суда, идущие в украинские порты.

«Это подтверждение своих намерений, то, что за словами России стоят конкретные действия, и мы не собираемся делать никаких поблажек и превращать в балалайку, которая на ярмарке брынчит, но за этим брынчанием ничего на самом деле нет. Мы не спустим никому действия, направленные против России. Второе – это важный информационный момент, особенно с учетом того, что и Украина заявила, что она будет рассматривать суда как цели. Ну и третий момент – это отработка боевых расчетов, командных пунктов. Это важно, чтобы поддерживать в постоянной готовности наши силы», – сказал «ПолитНавигатору» капитан I ранга запаса, военный эксперт Института стран СНГ Сергей Горбачев.

Российская армия продолжает уже несколько дней наносить удары по портовой инфраструктуре Одессы и Николаева. Пока представители режима уверяют, что уничтожаются зернохранилища, кадры, снятые очевидцами, показывают, как детонирует это «зерно».

«Всем давно понятно, что под прикрытием зерновой сделки порты Одессы и Николаева использовались исключительно для военных целей и для набивания карманов украинской верхушки. Всем понятно также, что под прикрытием зерновой сделки проводилась переброска на Украину боеприпасов, вооружения западных стран. Теперь это прекратится – я думаю, в ближайшее время мы на фронте увидим нехватку боеприпасов и вооружения для нужд украинской армии», – сказал «ПолитНавигатору» член президиума организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений Тимур Сыртланов.