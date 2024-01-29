Украинский военный медик: «Нас держат за идиотов. Сердечко Залужному не помогло»

Власть держит народ Украины за идиотов, обещая ему «кофе в Крыму» и быструю победу.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявила руководитель медицинской службы 1-го отдельного штурмового батальона ВСУ Алина Михайлова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Михайловой, политики слишком перегрели ожидания украинцев от провалившегося «контрнаступа».

«Будем давать концерт в следующем году в Крыму», – это абсурд, это рассчитано на идиотов. Вы держите народ Украины за идиотов. Как раскрутили этот «контрнаступ»: «А мы эх, а мы ох», а потом люди, которые в интернетах: «Так а чего вы вперед не идете? Минные заграждения – да пофиг, идите вперед, нам сказали, что контрнаступ будет успешный, нам его распиарили, мы его сидим, ждем с чипсами перед телевизором».

В смысле? Добрый день, но а вы что-то сделали для этого контрнаступления, кроме как клацнули твит и сердечко поставили на запись Залужного? Нет, ничего не сделали, но мы чего-то требуем, потому что нам пообещали. Зачем это делать? Это проигрышная позиция, в первую очередь государства. Это же было от наших первых лиц государства. И это проигрышная позиция, потому что вам же будет прилетать», – заявила Михайлова.