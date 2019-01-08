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08.01.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Происшествия, Украина
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Украинский военный на Донбассе получил ранение в результате игры с оружием

В результате игры с боевым оружием получил ранение военнослужащий 1-й танковой бригады ВСУ.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, он отметил, что вчера украинские военные в очередной раз подвергли опасности жизнь и здоровье мирных граждан.

«Перебравшие с некачественным алкоголем украинские военнослужащие устроили игры с оружием в непосредственной близости от пункта пропуска «Перлина» на выезде из населённого пункта Березовое. Эти игры не прошли без последствий. К счастью, от пьяных развлечений на этот раз пострадали не мирные люди, пересекавшие пункт пропуска, а сами боевики. Ранение получил украинский военнослужащий Кротевич, проходящий службу в 1-й отдельной танковой бригаде», – сообщил Даниил Безсонов.

 

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