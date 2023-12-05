Украинский военный: Нам врали о русских. Мы в отчаянии и ничего не понимаем

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Украинская пропаганда кормила общество недостоверной информацией о российской армии

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию заявил военнослужащий ВСУ Сергей Гнездилов.

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«В первые месяцы полномасштабного вторжения все наше информпространство было забито «байрактарщиной» и тезисами о «ваньке-встаньке» и тупых русских- «чмонях». Реальность в том, что мы сталкиваемся с врагом, который очень быстро учится, в частности, на своих ошибках. А тезисы о «чмоне» только расслабляют «булки» и это точно не приведет к победе. Именно потому, что обществу врали, сегодня мы видим усталость, отчаяние и непонимание происходящего», – сказал Генздилов.

Он характеризует транслируемый в обязательном порядке на украинских телеканалах «Единый марафон» как «оторванный от реальности мир, которым кормят украинского зрителя».

«На этом фоне неудивительно, что интервью Залужного The Economist шокировало значительную часть общества. Хотя о том, что он сказал вслух, кричало большинство наших военных, которые с 2014-2015 годов находились на фронте. Они говорили, что враг силен и коварен, что война будет окопной и долгой. Правда, которую нужно знать – в том, что чем меньше мы будем бросать своих людей на «кровавые штурмы», чем больше будем воевать по-хитрому, используя современные технологии, а не так как воевала Россия в первые месяцы полномасштабного вторжения, тем больше у нас шансов победить», – считает военный.

Он напомнил, что в 2023 году не было ни слова об отступлении ВСУ из Бахмута.

«Сначала была коммуникация с созданием ореола героизации – «крепость Бахмут» – все молитвы наши здесь – не сдадим Бахмут». А потом просто умолчание, в частности, о наших погибших там. Государство, которое уважает своих людей, не должно так поступать», – подчеркнул Гнездилов.