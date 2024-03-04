Украинский военный назвал самую большую угрозу для ВСУ после Авдеевки

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Освобождение Часова Яра на Артемовском направлении является ключевой задачей для ВС РФ, потому что он находится на господствующей высоте и позволяет развивать наступление на крупнейшие укрепрайоны ВСУ.

Об этом в эфире ТСН заявил военный 3-й штурмовой бригады (сформирована из нацистов запрещенного в России полка «Азов») Александр Бородин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если они его возьмут, то тот статус-кво, который есть в Константиновке, в Дружковке, в Краматорске, он полностью изменится. Изменится статус-кво для этих относительно тыловых мест. Да, их обстреливают, но это не артиллерия. А Константиновка вообще будет местом, без пяти минут Бахмут», – сказал собеседник канала.

«А второе – это развитие наступательных действий. Из Часова Яра они смогут как минимум в Константиновку, есть очень большая вероятность, что они смогут продвигаться в ее сторону за счет того, что это – господствующая высота, плюс, логистически. Там логистические пути как на Константиновку, так и на Краматорск напрямую, они будут у них, и это очень плохо», – заявил Бородин.