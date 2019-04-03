Украинский военный не понял смысла войны в Донбассе и дезертировал

03.04.2019, Луганск, Александр Гусар

Украинский десантник оставил позиции на передовой в зоне «ООС» из-за непонимания причин и сути войны в Донбассе.

Об этом в ходе брифинга сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«По имеющимся сведениям, командование 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ проводит мероприятия по поиску вооруженного дезертира, убывшего 1 апреля с передовых позиций третьего батальона бригады», – сообщил Яков Осадчий.

Он также добавил, что военнослужащий покинул подразделение из-за непонимания сути конфликта в Донбассе, о чём он неоднократно говорил сослуживцам, а также из-за антиправительственных настроений внутри подразделения.