Украинский военный оказался российским агентом

Игорь Шкапа.  
11.09.2023 11:58
  (Мск) , Киев
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В Киеве задержан украинский военнослужащий, помогающий ВС РФ в нанесении ударов по объектам на территории украинской столицы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

В Киеве задержан украинский военнослужащий, помогающий ВС РФ в нанесении ударов по объектам на...

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«Служба безопасности задержала еще одного агента ФСБ в Киеве. Он занимался подготовкой новых воздушных атак России по объектам критической инфраструктуры столицы. Фигурантом является контрактник одной из воинских частей Национальной гвардии, которого российская спецслужба дистанционно завербовала в январе этого года.

Чтобы привлечь военного к негласному сотрудничеству, ФСБ задействовала своего резидента (руководителя агентурной группы). Им оказался бывший военнослужащий Нацгвардии, уволившийся со службы по состоянию здоровья и уехавший в одну из европейских стран. Там он начал работать на ФСБ», – говорится в сообщении.

Утверждается, что, находясь за пределами Украины, резидент давал указания своему агенту в Киеве, в частности, попросил собирать геолокацию тепловых электростанций в столице. Кроме того, русских интересовали сведения о техническом состоянии энергообъектов и уровне их защиты.

«Всю полученную информацию российский агент направлял резиденту через мессенджер в виде фотографий с описанием системы охраны. За каждое выполненное задание оба фигуранта получали от своего «куратора» из ФСБ от 100 до 1 тыс. долларов США. Сумма зависела от сложности проделанной «работы» и важности полученной информации», – добавили в СБУ.

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