Украинский военный подорвал мост вместе с гражданскими

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Новости Украины

Появились подробности гибели украинского морского пехотинца Виталия Скакуна, который, пытаясь помешать продвижению русских миротворцев, подорвал мост в Геническе. Однако при этом погиб не только сам Скакун, но и люди, оказавшиеся на мосту в автомобиле в момент взрыва.

Местные жители в соцсетях пишут, что украинский военный подорвался случайно.

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«Предположение, что провод замкнул или оборвался, нажал кнопку, а взрыв не произошел, пошел исправить и взорвался. При нажатой кнопке», – пишет пользователь Эдуард Сушкин.

Комментаторы недоумевают, в чем героизм украинского солдата.

«Да, зачем было подрывать себя, если ты видел гражданский автомобиль, решил за компанию и тех людей, которые были в авто?» – пишет Илона Гостева.