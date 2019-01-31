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31.01.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Происшествия, Украина
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Украинский военный погиб от собственной БМП

Украинский военнослужащий получил смертельную травму из-за опрокидывания при погрузке на железнодорожной станции Рубежное боевой машины пехоты.

Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, он отметил, что продолжают иметь место случаи небоевых потерь в рядах ВСУ.

«По информации источников в рядах ВСУ, на железнодорожной станции в оккупированном городе Рубежное при погрузке на эшелон вооружения и техники 59-й отдельной мотопехотной бригады, которая убывает из зоны проведения «операции оккупационных сил» в пункт постоянной дислокации, произошло опрокидывание БМП-1. Вследствие этого смертельную травму получил военнослужащий 59-й бригады рядовой Семененко, который находился возле железнодорожной платформы в момент погрузки», – рассказал представитель оборонного ведомства.

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