22.09.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Происшествия, Украина
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Украинский военный погиб при подготовке диверсии в ДНР

С целью сокрытия небоевых потерь украинское командование решило оформить раненых военнослужащих ВСУ как гражданских лиц.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Ринат Айгистов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 35-й бригаде ВСУ в ходе практических занятий по ведению диверсионной деятельности произошёл подрыв специального взрывного устройства. В результате подрыва сержант Горило погиб, а руководитель занятия, спецназовец, майор Польский, а также лейтенант Кравченко и сержант Краснов, получили осколочные ранения различной степени», – рассказал представитель оборонного ведомства.

По словам Айгистова, с целью сокрытия потерь командир 35-й бригады Николай Палас приказал доставить раненых в центральную районную больницу Волновахи и договорится с главврачом об оформлении их как гражданских лиц.

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