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22.04.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Украинский военный получил ранения во время съёмок постановочного обстрела

Военнослужащий батальона «Киевская Русь» получил ранения во время съёмок постановочного обстрела украинских позиций со стороны Народной милиции ЛНР.

Об этом на брифинге заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности он отметил, что командование «ООС» продолжает применять практику привлечения СМИ для съемки постановочных видеоматериалов, демонстрирующих обстрелы позиций ВСУ якобы со стороны подразделений Народной илиции.

«Для выполнения подобного рода задач командиры бригад ВСУ зачастую жертвуют жизнью и здоровьем своих подчиненных. Так, 20 апреля при проведении съёмок украинскими СМИ очередного фейкового сюжета в районе населенного пункта Катериновка в результате обстрела позиций 25-го батальона территориальной обороны «Киевская Русь» со стороны позиций первого батальона 54-й механизированной бригады был ранен один военнослужащий батальона «Киевская Русь», – сообщил Филипоненко.

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