Украинский военный пожертвовал рукой, чтобы покинуть передовую в Донбассе

23.05.2019, Донецк, Александр Гусар

Военнослужащий одной из бригад ВСУ, находящейся в зоне «ООС», совершил самострел в руку, чтобы покинуть линию фронта и попасть в госпиталь.

Такую информацию озвучил сегодня во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По его информации, участившиеся случаи самовольного оставления части являются не единственной проблемой украинского военного командования. Военнослужащие по-прежнему не хотят служить, и всеми способами уклоняются от службы.

«Отмечены случаи членовредительства личным составом, с целью вывода с передовой и убытия на излечение. Так, 21 мая с целью уклонения от выполнения боевых задач на переднем крае, военнослужащий 88-го батальона 35-й отдельной бригады морской пехоты рядовой Ширенко совершил самострел в левую руку. По данному происшествию проводится разбирательство», – сообщил Даниил Безсонов.