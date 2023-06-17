Украинский военный пропагандист: Вообще непонятно, что сейчас делают ВСУ

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В ходе начавшегося на Запорожском направлении наступления ВСУ ни Россия, ни Украина не ввели в бой свои основные резервы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный аналитик патронируемой украинскими спецслужбами группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

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Он говорит, что и «в качественном, и в количественном отношении будет понятно», когда ВС РФ введут основные резервы.

«ВСУ действует передовыми подразделениями из состава основных своих оперативно-тактических группировок, которые начали активизацию. Россияне опасаются, поэтому основную массу резервов придерживают. В принципе, и оснований у них особых для того, чтобы вводить основную массу, пока нет. ВСУ пока до главной линии обороны противника на этом направлении в операционной зоне не дошли», – сказал Машовец в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время».

У него поинтересовались, если на каком-то участке ВСУ пробьют часть главной линии, туда введут основные силы украинской армии.

«Это азы, классика оперативного искусства. Конечно, смысл есть. Вы возьмите любое положение, любой пункт из учебников. Темпы и размах украинского наступления на сегодняшний день не соответствуют оперативному уровню. Мы можем пока говорить только о тактических улучшениях, бонусах, ништяках и прочем. У меня начинают спрашивать: а если мы повернем на Волноваху, если мы по дну Каховского бывшего моря начнем наступать. Не знаю, что мы будем делать, потому что на данном этапе не понятно, что мы делаем вообще. Это может происходит по двум основным причинам: или мы сейчас наблюдаем неудачную попытку оперативного наступления, или смысл этих действий в чем-то другом содержится. Вариантов куча», – резюмировал Машовец.