Украинский военный: Русских готовят лучше и берегут на поле боя

Любопытное интервью вышло в тесно связанном с посольством США киевском интернет-издании «Зеркало недели», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Фельдшер-сержант ВСУ Александр с позывным «Ронин» (фамилию назвать отказывается, по всей видимости, из-за нелицеприятных для украинской стороны оценок) приходит к выводу, что российских военных в отличие от украинских готовят дольше, качественней и стараются беречь на поле боя.

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«У русских такая же военная ложь, как и у нас. Только у нас люди уже прекрасно знают, что все врут. И если тебя посылают в какую-то посадку и говорят, что там никого нет, то там точно кто-то есть. Поэтому многие из тех, кто уже долго воюет и все-таки хочет выжить в этой войне, на разного рода угрожающие приказы реагируют очень просто: соглашаются, а сами сидят в блиндажах, понимая, что на то, чтобы выполнить приказ и остаться в живых, шансы очень призрачные. И я могу их понять. Потому что многие приказы откровенно безумные. В погоне за крестиками и стрелочками на карте некоторые командиры не заботятся о своих людях в принципе. Не думают о том, что тем крестикам делать в чистом поле, как они там окопаются и что смогут сделать», – сказал «Ронин».

По его словам, российское пополнение готовят на полигонах полгода, тогда как украинцев фактически сразу бросают в бой.

«Расскажу историю. Недавно был штурм. Наши разбили четыре их бэхи, взяли в плен мехвода. Спрашиваем его, как все было. Шесть месяцев у русских был макет этой позиции, и, прежде чем их на нее вывели, все это время они тренировались на полигоне именно на нем. Да, был штурм, их не стало. Но они это делали. У них есть для этого люди, желание и вдохновение. А у нас в бригадах сейчас из роты воюет пятая часть. И когда стоит вопрос о пополнении, его никто не дает – нет пополнения. Опять же, если пополнение готовить долго, то кто будет воевать сейчас? К сожалению, системно этим никто не занимался. Все почему-то увлеклись идеей, что вот сейчас мы получим много западной техники, как навалимся, как дадим… А мы еще в прошлом году смотрели на это и думали: хорошо, получим мы всю эту технику, но кто будет штурмовать? Умеют ли они что-то? Имеют ли реальный боевой опыт или только рассказывают о своем геройстве в тиктоках, сидя в окопе в абсолютно чистой одежде? Примерно так и произошло», – добавил сержант.

По его словам, опаснее всего там, где ВС РФ «воюют системно».

«Их десантура уже поняла, чего делать не нужно, они стараются беречь своих людей. Техника у них такая: пробуют бить по всему фронту, когда видят слабое место, начинают бить туда уже всеми силами. Копаться умеют прекрасно и очень быстро. Как только где-то зацепляются, сразу окапываются. Могут людей потерять. Но выкуривать их оттуда потом очень сложно. По нашим ощущениям, если пополнения не будет, то фронт упадет, потому что нам просто будет некем воевать. В нашем батальоне есть оружие, но стрелять из него некому. Если пополнение будет, то, конечно, мы зацепимся, но стратегически все равно нужно что-то решать. Потому что ничем хорошим это не закончится», – прогнозирует ВСУшник.

У него поинтересовались, за что чаще всего лишают званий в украинской армии.

«Я с этим не сталкивался. Но из того, что видел, вероятнее всего, за то, что не положил кучу народа по приказу сверху. Ну, вот я знаю хорошего ротного, который отказался отправлять на штурм 18 человек, которые у него остались. Сказал: обороняемся и все. Сейчас ему шьют криминал. Не знаю, чем закончится. Потому что все понимают, что надо кому-то воевать. Гнилая голова распространяет миазмы всюду, где можно. Придет оружие, артиллерия работает хорошо. Но с той стороны не идиоты, они учатся. Почему перестали нормально работать «Хаймарсы» и «Эскалибуры»? Потому что они научились сбивать геолокацию. Разработали свои «Ланцеты», которые стоят мизер, а убивают танки, те самые «Палладины», цена которых абсолютно несоизмерима. И с этим уже сложно. «Ланцетов» можно наделать и запустить кучу. А где наши такие же в большом количестве?», – сокрушается «Ронин».