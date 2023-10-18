Украинский военный: У нас не армия, а ополчение с обслугой

Украина не имеет армии в том понимании, какими должны быть вооруженные силы у государства.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега заявил украинский военнослужащий, юрист Алекс Харченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Харченко, «сейчас самое время прийти к осознанию, офигеть, выпасть с осадок от осознания того, что у нас нет армии».

«У нас есть общество, в котором есть ополчение, есть обслуга. Но поскольку это общество не очень-то ценит государство, оно привыкло и жить без него, те, кто самодостаточен, государство – это интересный атрибут, но не обязательный.

Это украинская ментальность, здесь очень много всего такого закручено. Так надо определяться, хотим ли мы государство. Если да, то армия – это первый плацдарм, где начинать его строить. Тогда надо реально проводить взрывную работу по безжалостному вычищению из ВСУ такого отношения», – заявил Харченко.