Украинский военный устроил в собственном доме склад ворованного оружия

31.05.2019, Луганск, Александр Гусар

Украинский военнослужащий, проживающий в Старобельске на Луганщине, организовал в своём доме тайник с оружием и боеприпасами для дальнейшей их продажи.

Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, на временно подконтрольной войскам ВСУ территории существенно возросло количество случаев продажи оружия и боеприпасов украинскими военнослужащими мирным жителям.

«Согласно оперативной сводке от 26 мая, в населенном пункте Старобельск сотрудниками военной службы правопорядка совместно с полицией задержан военнослужащий 54-й бригады ВСУ, который на участке своего домовладения организовал схрон. Боец ВСУ хранил в тайнике три автомата АК-74, более тысячи патрон к ним, более 10 гранат РГ-42 и около 50 кг взрывчатых веществ», – рассказал Яков Осадчий.

Представитель оборонного ведомства добавил, что как удалось установить в рамках предварительной проверки, военнослужащий, находясь в сговоре с офицером службы ракетно-артиллерийского вооружения бригады, похитил данное имущество из расположения части с целью дальнейшей его продажи.